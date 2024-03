O São Paulo espantou o fantasma da eliminação graças a Lucas Moura e conseguiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista ao bater o Ituano, por 3 a 2, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 12ª e última rodada do Estadual. O resultado rebaixou o time do interior que estava há 23 temporadas consecutivas na elite do torneio.