O anúncio da saída do técnico Jürgen Klopp ao final da temporada vem fazendo o Liverpool investir pesado em seus dirigentes para buscar um substituto à altura e que não deixe a equipe perder rendimento no cenário mundial. Nesta quarta-feira, o clube anunciou a chegada de Richard Hughes, diretor esportivo que fez sucesso no modesto Bournemouth e que assumirá o cargo sob enorme respaldo e confiança.