Mouctar Diakhaby fará cirurgia no joelho nesta quinta-feira. O zagueiro do Valencia sofreu uma lesão grave no empate por 2 a 2 contra o Real Madrid na 27ª rodada do Campeonato Espanhol. O guineano de 27 anos pode acabar obrigado a se aposentar. O entendimento médico é de que a prioridade é garantir que Diakhaby consiga andar normalmente.