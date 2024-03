Restam poucos detalhes para que o zagueiro Léo Ortiz seja anunciado oficialmente como novo reforço do Flamengo. Após se despedir do Red Bull Bragantino, o defensor desembarcou no Rio de Janeiro no começo da noite desta terça-feira e já falou como novo jogador do time carioca. O anúncio oficial deve acontecer na manhã desta quarta-feira após os exames médicos.