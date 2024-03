Leila Pereira foi a convidada desta quinta-feira, do programa "Mais Você", da TV Globo. Em conversa com a apresentadora Ana Maria Braga, a primeira presidente mulher da história do Palmeiras defendeu que a ala feminina deve "brigar" pelo seu espaço, inclusive no futebol. Candidata à reeleição no clube, a mandatária também comentou sobre sua gestão, a parceria com o marido José Roberto Lamacchia, violência no futebol e a recente crise com dirigentes do São Paulo.