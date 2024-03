Após o caso de xenofobia sofrido por Abel Ferreira no Choque-Rei de domingo, a presidente do Palmeiras se manifestou pela primeira vez sobre a situação. Em entrevista ao "GE.com", Leila Pereira criticou duramente o comportamento de Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo. Na segunda-feira, o alviverde informou que estuda medidas legais contra o diretor do São Paulo.