Aposta do Palmeiras para a temporada, o atacante Lázaro, ex-Flamengo, completou nesta terça-feira 22 anos. Ele participou normalmente do treino e é uma opção para o técnico Abel Ferreira para o duelo contra a Ponte Preta, marcado para sábado, às 18h, na Arena Barueri, pelas quartas de final do Paulistão. O jogador já se vê mais ambientado no time alviverde.