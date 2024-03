A vitória por 3 a 1 sobre o Tombense, neste sábado, pela semifinal do Campeonato Mineiro, tirou um peso das costas do técnico Nicolás Larcamón. A expressão de alívio por ter conseguido levar o Cruzeiro à decisão do Estadual estava evidente no rosto do treinador durante a coletiva de imprensa. Empolgado, ele não escondeu que o objetivo é levar a equipe ao título.