Lamine Yamal chamou a atenção no empate por 3 a 3 entre Espanha e Brasil, na terça-feira, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. O jogador do Barcelona, de apenas 16 anos, não se intimidou ao enfrentar a seleção brasileira e encantou com dribles e criação de jogadas perigosas, inclusive arrancando aplausos na casa "rival". Foi ele que sofreu um dos pênaltis marcados para o time da casa, com gol de Rodri. Principal joia da Espanha, Yamal tem contrato com o Barcelona até junho de 2026 e multa rescisória estipulada em 1 bilhão de euros, equivalente a R$ 5,39 bilhões.