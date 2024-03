Com show de Harry Kane, autor de três gols, o Bayern de Munique atropelou o Mainz por 8 a 1, neste sábado, na Allianz Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Alemão. A derrota sobrou até para o Brasil. O time perdedor usou as redes sociais para comentar sobre a goleada e postou a suposta provocação no 'X', antigo 'Twitter': "Foi assim que o Brasil deve ter se sentido".