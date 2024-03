A Juventus perdeu a vice-liderança do Campeonato Italiano para o Milan neste domingo. A ultrapassagem aconteceu por uma combinação de resultados. Mesmo jogando em casa, no Allianz Stadium, em Turim, a Juventus só empatou em 2 a 2 com a Atalanta. Mais cedo, o Milan venceu o Empoli por 1 a 0. E após 28 rodadas o time de Milão tem 59 pontos contra 58 da Juventus.