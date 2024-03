O juiz Christopher Alexander Roisin, da 14ª vara cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou que o Santos deposite 30% de todos os vencimentos a serem pagos a Willian Bigode em uma conta judicial como garantia para o desenrolar do processo no qual o atacante é acusado de causar prejuízos financeiros ao ex-colega de Palmeiras, o lateral-direito Mayke. Ele nega as acusações. Quem também move processo contra o jogador é Gustavo Scarpa, do Atlético-MG.