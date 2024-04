O São Paulo tem todos os jogadores à disposição do técnico Thiago Carpini para a estreia na Copa Libertadores. Nesta sexta-feira, o meia-atacante James Rodríguez treinou normalmente e deixou o elenco com força máxima para encarar o Talleres na próxima quinta-feira, às 21h (horário de Brasília), no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.