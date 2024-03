Não foi fácil, mas a Internazionale derrotou o Genoa, nesta segunda-feira, no Giuseppe Meazza, em Milão, por 2 a 1, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. A 11 jogos do final da competição, a equipe alcança 72 pontos, 15 à frente da Juventus, e se aproxima ainda mais da conquista do título.