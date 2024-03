O Internacional não teve dificuldade e demorou apenas 16 minutos para selar sua classificação para a semifinal do Campeonato Gaúcho e a sua nona vitória consecutiva na temporada. O time do técnico Eduardo Coudet venceu o São Luiz por 3 a 0 na tarde deste sábado no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e avançou.