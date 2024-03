O técnico António Oliveira ganhou um problema de última hora para montar a equipe que vai enfrentar o Água Santa no final de semana. O meia Igor Coronado não participou da atividade desta quarta-feira e está entregue ao departamento médico. O jogador sofreu ma lesão no músculo reto femoral da coxa direita e pode desfalcar a equipe na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.