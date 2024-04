O Corinthians pode ter um problema para a estreia na Copa Sul-Americana. O meia Igor Coronado foi diagnosticado com dengue e está sendo observado pelo departamento médico do clube. Ele já havia ficado de fora do amistoso frente ao Londrina, realizado na última quarta-feira, na cidade de Cascavel (PR). Dificilmente o atleta estará à disposição diante do Racing, na terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.