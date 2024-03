A polonesa Iga Swiatek garantiu vaga na decisão do WTA 1000 de Indian Wells, nesta sexta-feira, ao derrotar a ucraniana Marta Kostyuk, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em 1h10 de jogo. A adversária da primeira colocada do ranking mundial na decisão de domingo do torneio americano sairá ainda nesta sexta-feira após o confronto entre a americana Coco Gauff e a grega Maria Sakkari.