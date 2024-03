Apesar de ter marcado o gol da classificação do Real Madrid no empate por 1 a 1 contra o RB Leipzig, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, Vinicius Júnior ficou marcado por outro momento da partida. O brasileiro fez uma falta forte em um adversário e o empurrou com os dois braços na sequência. O ex-atacante Predrag Mijatovic, campeão europeu com o clube madrilenho em 1998, criticou o camisa 7 brasileiro.