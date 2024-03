O atacante Hulk já se programa para o encerramento da carreira. Mas ainda sonha com ao menos duas temporadas nos gramados defendendo as cores do Atlético-MG. Após anotar o 100º gol pelo clube, o jogador de 37 anos desabafou contra os críticos, revelou que já faz cursos para técnico e explicou que a "briga" com Gustavo Scarpa no clássico da ida das semifinais do Mineiro tinha relação com cobranças ao companheiro pela qualidade que tem.