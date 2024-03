Hayner chegou ao Santos no fim do ano para brigar pela posição de lateral-esquerdo com Felipe Jonatan. No último jogo, contra a Portuguesa, substituiu Aderlan, machucado, na direita. Alternando bem nos dois lados do campo, ele vem chamando atenção pela polivalência, celebra a boa resposta e espera estar em campo na semifinal com o Rel Bull Bragantino.O jogo será na Neo Química Arena e ele aposta na força da torcida santistas para ter casa cheia empurrando o time.