Um dia após amargar dura derrota para a Eslovênia por 27 a 26 depois de dominar toda a partida, a seleção brasileira masculina de handebol viveu o inverso, conseguindo fazer 25 a 24 sobre o Bahrein somente no fim. Com o resultado desta sexta-feira em Granollers, na Espanha, pelo Pré-Olímpico Mundial, os brasileiros terão de ganhar das donas da casa, no domingo, por vaga à Olimpíada de Paris-2024.