O Palmeiras trabalhou nesta terça-feira com um grande reforço no campo. Recuperado de fratura no dedo do pé esquerdo sofrida no clássico com o Corinthians, o capitão Gustavo Gómez disputou toda a atividade e está perto de retorno aos jogos oficiais. O paraguaio não encara o Novorizontino nesta quinta-feira, pela semifinal do Paulistão, mas caso o atual bicampeão se classifique para as finais, o zagueiro tem tudo para ser a novidade.