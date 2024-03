Atual campeão da Liga dos Campeões, o Manchester City recebe o Copenhague nesta quarta-feira pelo jogo de volta das oitavas de final com enorme vantagem de 3 a 1 somados na Dinamarca, o que pode sugerir escalação alternativa pensando na "decisão" do Inglês contra o Liverpool, no domingo. Mas Pep Guardiola não quer saber de pensar no rival e pede total atenção aos dinamarqueses para evitar uma gigante zebra no Etihad Stadium.