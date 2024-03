O Guarani confirmou a sua presença na elite paulista no próximo ano ao vencer por 1 a 0 o Red Bull Bragantino, neste domingo, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. Com dez pontos, em último lugar no Grupo B, fechou a competição na 14ª posição, na frente apenas dos rebaixados Santo André e Ituano.