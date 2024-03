O Guarani está cada vez mais próximo de anunciar o atacante Caio Dantas como reforço para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Quem confirmou isso foi o próprio presidente do clube, André Marconatto, que admitiu que está tudo acertado com o jogador, faltando apenas a rescisão de contrato com o Vitória, que deve acontecer logo após as finais do Campeonato Baiano.