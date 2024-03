Depois de um Paulistão muito abaixo do esperado pelo torcedor, o Guarani quer fazer diferente na Série B do Campeonato Brasileiro, para quem sabe brigar pelo acesso, e por isso está se movimentando no mercado em busca de reforços. Na tarde desta terça-feira, o conselho de administração confirmou a chegada do quarto novo jogador para a sequência da temporada. Trata-se do jovem atacante Renyer, de 20 anos.