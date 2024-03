Autor do gol que livrou o Guarani do rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Paulista, o atacante Pablo Thomaz tem futuro indefinido no Brinco de Ouro da Princesa. O jogador de 24 anos está emprestado pelo Operário-VG, do Mato Grosso, até o dia 30 de abril, mas a diretoria tem interesse na sua permanência para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.