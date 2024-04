O Guarani continua monitorando o mercado para reforçar o elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro. O clube de Campinas tem como prioridade as contratações de um lateral-esquerdo e de um zagueiro. Dois nomes monitorados para a lateral são DG, destaque do Barra no Campeonato Catarinense, e João Gabriel, do Guarany de Bagé-RS.