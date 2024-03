Faltando mais de um mês para o início da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani está se movimentando no mercado para reforçar seu elenco para fazer bonito e não repetir a má campanha que fez no Paulistão, no qual acabou eliminado ainda na primeira fase. E, neste começo de semana, o Conselho de Administração do time campineiro encontrou novos alvos.