Além de buscar reforços para a sequência da temporada, o Guarani também se despedirá de alguns jogadores. Nesta quinta-feira, o clube paulista concretizou a venda do atacante Derek para o Atlético-GO, que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro. Esta é a segunda venda do Guarani, que já tinha liberado o lateral-esquerdo Mayk para o Grêmio antes mesmo do fim do Paulistão, em que brigou contra o rebaixamento.