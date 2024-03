Além de lutar pela permanência na elite do Campeonato Paulista, o Guarani vem se movimentando para reforçar seu elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta semana, o clube inscreveu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF os dois primeiros reforços: o meia Bruno Oliveira e o atacante Airton.