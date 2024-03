O Grêmio deu um passo importante para chegar à final do Campeonato Gaúcho ao vencer por 2 a 1 o Caxias, neste sábado, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), pelo jogo de ida das semifinais. O time tricolor, agora, pode até empatar no jogo de volta - dia 26, às 21h, em Porto Alegre - para ser finalista. Se perder por um gol de diferença terá que disputar a vaga nos pênaltis.