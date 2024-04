Recuperado de uma fratura no dedo do pé esquerdo, o zagueiro Gustavo Gómez esteve à disposição do técnico Abel Ferreira durante a vitória sobre o Novorizontino por 1 a 0, nesta quinta-feira, no Allianz Parque, em duelo que confirmou o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. O defensor não entrou em campo, mas destacou a vontade do grupo em empilhar títulos sob o comando do treinador português.