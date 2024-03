O Santos realizou nesta terça-feira mais uma atividade visando o duelo com a Portuguesa pelas quartas de final do Paulistão. O duelo acontecerá neste domingo, às 20h15, na Vila Belmiro. O meia Giuliano, que esteve no banco de reservas na vitória sobre a Inter de Limeira por 3 a 2, treinou em separado do elenco. Ele subiu aos gramados e fez uma atividade com bola sob supervisão da comissão técnica.