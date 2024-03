O Girona retomou a vice-liderança do Campeonato Espanhol, neste sábado, ao vencer, em seu campo, o Osasuna, por 2 a 0, em duelo válido pela 28ª rodada. Com o resultado, o time do técnico Michel chega aos 62 pontos, contra 61 do Barcelona, que joga neste domingo. A liderança é do Real, com 66. O Osasuna tem 36, na décima colocação.