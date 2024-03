O Girona precisava vencer neste sábado para manter o sonho do título vivo no Campeonato Espanhol. Mas caiu por 1 a 0 na visita ao Getafe e pode ser ultrapassado pelo Barcelona e perder a segunda colocação. Está em segundo, com 62 pontos, agora dez pontos atrás do líder Real Madrid e somente com um a mais que a equipe catalã, que ainda joga na rodada, neste domingo, com o Atlético de Madrid.