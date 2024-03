O Grêmio realizou nesta quinta-feira mais um treino de preparação para a decisão do Campeonato Gaúcho. Para o duelo com o Juventude, marcado para este sábado, às 16h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o técnico Renato Portaluppi ainda não sabe se poderá contar com os zagueiros Kannemann e Pedro Geromel, que ficaram de fora da atividade com o demais jogadores do elenco.