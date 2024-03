Galvão Bueno usou as redes sociais nesta quarta-feira, para criticar a decisão do Atlético-MG em demitir o técnico Luiz Felipe Scolari. O narrador apontou que "faltou respeito, lógica e inteligência" ao clube em optar pela saída do treinador de 75 anos, ocorrida às vésperas das finais do Campeonato Mineiro.