O torcedor do Atlético-MG anda irritado pelo futebol burocrático da equipe apresentado desde o início da temporada, apesar do forte elenco. Sem conseguir encantar, a direção optou por demitir o técnico Felipe Scolari. Apresentado nesta quarta-feira, Gabriel Milito promete uma mudança significativa de postura, com o time atacando o tempo todo.