A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta sexta-feira os palcos, as datas e os horários das finais do Campeonato Paulista. Os dois jogos serão disputados nos próximos dois domingos. Palmeiras e Santos se enfrentam na Vila Belmiro no confronto de ida enquanto a volta acontece no Allianz Parque.