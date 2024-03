O Palmeiras teve o melhor ataque da fase de classificação com 20 gols ao lado do São Paulo e emplacou uma goleada de 5 a 1 sobre a Ponte Preta nas quartas de final. Além disso, tem o artilheiro do Paulistão: Flaco López com dez gols. É contando com esse poder de ofensivo que o técnico Abel Ferreira mira mais uma decisão de campeonato.