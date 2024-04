A direção do Fluminense oficializou nesta quinta-feira a renovação do contrato do jovem Kauã Elias. O atacante, que completou 18 anos nesta quinta, é considerado a nova "joia" da base tricolor. O clube carioca também aumentou o valor da multa rescisória do atleta, numa tentativa de se proteger de eventuais investidas de equipes estrangeiras.