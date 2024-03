O Fluminense tem uma dura missão neste sábado para tentar ir à final do Campeonato Carioca. Precisa ganhar do Flamengo por três gols de diferença no Maracanã após levar 2 a 0 no jogo de ida. Para piorar a missão, o clube deve atuar desfalcado de dois nomes de peso: Ganso e Cano, machucados.