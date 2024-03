Nada de reviravolta e o Flamengo é o primeiro finalista do Campeonato Carioca. Depois de perder as duas últimas decisões para o Fluminense, o time rubro-negro se vingou ao eliminar o arquirrival neste sábado à noite, no Maracanã. Beneficiado pelo triunfo por 2 a 0 do jogo de ida, os comandados de Tite souberam administrar a vantagem e, com a igualdade por 0 a 0, agora aguardam Vasco ou Nova Iguaçu, que se enfrentam neste domingo.