Com um gol de Everton no primeiro tempo e outro de Pedro no segundo, o Flamengo derrotou o Fluminense, por 2 a 0, neste sábado, no Maracanã, no duelo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Com o resultado, o time do técnico Tite poderá até perder na semana que vem para garantir vaga na decisão. A equipe tricolor terá de ganhar por três gols de diferença.