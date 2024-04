Nova Iguaçu e Flamengo começaram a decidir o Campeonato Carioca neste sábado (3), no Maracanã, e o rubro-negro se deu melhor: vitória por 3 a 0, dando um importante passo para o título e confirmando o favoritismo. Pedro foi o nome do jogo e marcou dois, se isolando na artilharia da competição, com 11 gols - o outro foi contra, do volante Ronald.