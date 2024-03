As dívidas voltaram a infernizar a vida da nova diretoria do Santos nesta terça-feira. Um mês após se livrar de dívida com o técnico Fabián Bustos e ficar livre para contratar e inscrever jogadores - registrou o goleiro Gabriel Brazão no Paulistão -, o clube recebeu seu segundo transfer ban do ano imposto pela Fifa, agora por dívida com o Krasnodar, da Rússia.