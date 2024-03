Felipão não é mais técnico do Atlético-MG. O treinador teve a saída a anunciada pelo clube nesta quarta-feira, após uma reunião da diretoria na noite anterior, que avaliou o momento do comandante como ruim e sem perspectiva de melhora. A equipe está na final do Campeonato Mineiro e vai enfrentar o Cruzeiro após a Data Fifa.