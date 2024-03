O fim da primeira fase do Campeonato Paulista encaminhou o torneio para o mata-mata. Na última rodada, restavam apenas três vagas, que ficaram com São Paulo, Novorizontino e Ponte Preta. Os últimos jogos também cravaram o rebaixamento de Santo André e Ituano para a Série A2 do Estadual. Santos, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Inter de Limeira e Portuguesa já estavam garantidos na próxima fase.